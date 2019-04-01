Первенство СФО по самбо: семь медалей у спортсменов Иркутской области
Первенство Сибирского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2003 – 2004 годов рождения завершилось накануне в Новокузнецке. Иркутские спортсмены вернулись с турнира с семью медалями.
- Среди девушек в весовой категории 44 кг победила иркутянка Яна Антонюк, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В весе 52 кг второе место заняла усольчанка Валерия Мерзлякова.
В весовой категории 46 кг среди юношей весь пьедестал заняли иркутяне. Первое место у Майсалбека Турабаева, серебряная медаль у Егора Пенькова, бронзовая награда у Александра Антонюка.
Еще две медали завоевали Санжарбек Темиров из Шелехова и Степан Князев из Усолья-Сибирского. Они выступали в весе 66 и 78 кг соответственно.
Благодаря победе на первенстве Сибири самбисты из Приангарья получили путевки на всероссийские соревнования. Первенство России по самбо пройдет в Ижевске в сентябре. У ребят есть время подготовиться и поработать над собой.
ИСТОЧНИК KP.RU