СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-01T16:31:14+03:00

Первенство СФО по самбо: семь медалей у спортсменов Иркутской области. Фото: Министерство спорта Иркутской области

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Первенство Сибирского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2003 – 2004 годов рождения завершилось накануне в Новокузнецке. Иркутские спортсмены вернулись с турнира с семью медалями.

- Среди девушек в весовой категории 44 кг победила иркутянка Яна Антонюк, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В весе 52 кг второе место заняла усольчанка Валерия Мерзлякова.

В весовой категории 46 кг среди юношей весь пьедестал заняли иркутяне. Первое место у Майсалбека Турабаева, серебряная медаль у Егора Пенькова, бронзовая награда у Александра Антонюка.

Еще две медали завоевали Санжарбек Темиров из Шелехова и Степан Князев из Усолья-Сибирского. Они выступали в весе 66 и 78 кг соответственно.

Благодаря победе на первенстве Сибири самбисты из Приангарья получили путевки на всероссийские соревнования. Первенство России по самбо пройдет в Ижевске в сентябре. У ребят есть время подготовиться и поработать над собой.

ИСТОЧНИК KP.RU