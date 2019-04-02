Солист группы «Руки Вверх!» в Иркутске подстригся «под ноль»

СЕГОДНЯ 04:04 2019-04-02T04:29:06+03:00

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Группа «Руки Вверх!» дала в Иркутске два концерта 31 марта и 1 апреля. Целых два дня в столице Приангарья. Чем заняться? Сергей Жуков решил не тратить время впустую и сменить имидж. Отправился в один из салонов города.

- Психанул и решил, что покороче мне будет лучше:) Спасибо Иркутским мастерам стилистам, сделали четко и ровно! Кому нравится результат, пишите в комментах, - написал солист «Руки Вверх!» в своем Инстаграме.

Фолловеры отреагировали тут же: «Сергей, вам все к лицу». Но особо пытливые подписчики написали «Нас не проведешь!», «К 1 апрелю шутка зачет!». Предположения фанатов певец, не подтвердил и не опроверг, но фотография действительно похожа на первоапрельский розыгрыш.

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ИСТОЧНИК KP.RU