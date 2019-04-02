2019-04-02T04:29:06+03:00
Общество

Солист группы «Руки Вверх!» в Иркутске подстригся «под ноль»

За работу и мастерство поблагодарил иркутских стилистов
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Солист группы «Руки Верх!» в Иркутске подстригся «под ноль». Фото: Инстаграм Сергея ЖуковаСолист группы «Руки Верх!» в Иркутске подстригся «под ноль». Фото: Инстаграм Сергея Жукова
Изменить размер текста:

Группа «Руки Вверх!» дала в Иркутске два концерта 31 марта и 1 апреля. Целых два дня в столице Приангарья. Чем заняться? Сергей Жуков решил не тратить время впустую и сменить имидж. Отправился в один из салонов города.

- Психанул и решил, что покороче мне будет лучше:) Спасибо Иркутским мастерам стилистам, сделали четко и ровно! Кому нравится результат, пишите в комментах, - написал солист «Руки Вверх!» в своем Инстаграме.

Фолловеры отреагировали тут же: «Сергей, вам все к лицу». Но особо пытливые подписчики написали «Нас не проведешь!», «К 1 апрелю шутка зачет!». Предположения фанатов певец, не подтвердил и не опроверг, но фотография действительно похожа на первоапрельский розыгрыш.

Читайте также:

Концерты в Иркутске в апреле 2019: Руки Вверх, Дельфин, Би-2, Успенская и Мельница

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще две ледовые переправы закрыли в Иркутской области
Школу по самбо откроют в Иркутской области
Выставка «Бесценный дар» откроется в Иркутске 5 апреля
Кубок Европы по дзюдо: спортсмен из Иркутской области завоевал серебряную медаль
Первенство СФО по самбо: семь медалей у спортсменов Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 2 апреля утром слабый снег
Мэр Братска Сергей Серебренников принял участие в совещании по реализации федерального проекта «Чистый воздух»
Сергей Левченко предложил тиражировать проекты с применением BIM-технологий
Месячник по уборке мусора начался в Иркутске
Инспекторы ГИБДД поймали вора, обокравшего 44-летнюю женщину в Иркутске
«Клиника года»: выбираем медучреждения, которым доверяют пациенты
Иркутскую гостиницу «Байкал-Северное море» закрывают на один месяц из-за нарушений правил пожарной безопасности
Пойман водитель, устроивший ДТП, в котором пострадали двое детей в Ангарске
"Комсомолка" объявляет специальные цены на подписку любимой газеты с 1 апреля
«Ростелеком» впервые выступил партнером конференции интернет-маркетологов в Иркутске
Более ста тысяч рублей отсудил житель Улан-Удэ за упавшую на его автомобиль глыбу льда
Велогонщик из Иркутской области завоевал серебро на всероссийских соревнованиях
ДТП в Иркутской области: четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе
В ночь на 1 апреля снова произошел пожар в здании заброшенного химзавода под Иркутском
Чемпионат СФО по вольной борьбе: спортсмены Иркутской области завоевали две медали