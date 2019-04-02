Выставка «Бесценный дар» откроется в Иркутске 5 апреля

СЕГОДНЯ 04:39 2019-04-02T04:39:36+03:00

В экспозиции – живопись и графика

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В Галерее сибирского искусства 5 апреля в 16.00 откроется выставка «Бесценный дар. Классики и современники иркутской школы живописи и графики».

- В экспозиции будут представлены произведения выдающихся иркутских художников 2-й половины XX — начала XXI, чьи имена знакомы практически каждому любителю и ценителю изобразительного искусства, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея.

Иркутяне смогут насладиться реалистическими пейзажами от Виктора Мироненко, Владимира Тетенькина, Павла Авенариуса, Владимира Лапина. Ценители искусства рассмотрят портреты кисти Петра Турчанинова и много других работ мастеров столицы Приангарья.

- Кроме живописи будет и графика, - отмечают в музее. – Офорты Александра Шипицина, работы Александра Шелтунова.

Вход на открытие свободный. Работать «Бесценный дар» будет до 26 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU