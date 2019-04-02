Школу по самбо откроют в Иркутской области
Школу по самбо планируют открыть в Иркутской области. Ходить на тренировки в нее смогут около 700 человек. Филиалы обучающего заведения будут работать в 10 муниципальных образованиях.
- В Иркутской области мощные традиции и их нужно подкреплять, - рассказал пресс-службе Правительства Иркутской области президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо» Сергей Елисеев. - Сейчас одна из задач – подготовка тренерских кадров. Учитывая, что область входит в проект «Самбо в школу», необходимо тренерский коллектив пополнять и обновлять.
Так, в будущей школе самбо задействуют 20 тренеров. Появится она отчасти и благодаря иркутянам, которые голосуют за нее делом: сейчас самбо в Приангарье занимаются более 1200 человек, на данный момент есть 13 отделений федерации. Интерес к спорту растет. Самбисты ежегодно побеждают на российских и международных соревнованиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU