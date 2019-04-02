2019-04-02T06:04:39+03:00
Общество

Еще две ледовые переправы закрыли в Иркутской области

Всего в Приангарье осталось 23 зимних дороги
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Еще две ледовые переправы закрыли в Иркутской области.Еще две ледовые переправы закрыли в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области из-за ранней весны продолжают закрывать зимние дороги. В Приангарье на водоемах стремительно тает лед. Так, еще две переправы закрыли в Балаганском и Усть-Удинском районах.

- Завершена эксплуатация зимних дорог «Балаганск-Игжей» и «Новая Уда-Чичково», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Всего в Приангарье остается 23 ледовых переправы в 9 районах региона.

На месте бывших зимников убрали дорожные знаки и информационные щиты, на их месте поставили шлагбаумы и возвели валы, которые будут мешать выехать на поверхность водоемов. Спасатели напоминают, что выезд на лед вне переправ опасен для жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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