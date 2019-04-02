2019-04-02T07:20:23+03:00
Происшествия

Жителя Бурятии, убившего пасынка из-за курения в доме, осудили на 9 лет лишения свободы

Мужчина пытался доказать, что сделал это в состоянии аффекта, но экспертиза не подтвердила этого
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителя Бурятии, убившего пасынка из-за курения в доме, осудили на 9 лет лишения свободы.Жителя Бурятии, убившего пасынка из-за курения в доме, осудили на 9 лет лишения свободы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Бурятии вынесли приговор 61-летнему местному жителю, который убил своего 32-летнего пасынка. Трагедия произошла в поселке Горячинск, после того, как мужчина закурил прямо в доме, что не понравилось его отчиму. Это и стало поводом для ссоры. После словесной перепалки, пенсионер забежал на кухню и там схватил нож, которым ударил курильщика в грудь. Отчим поспешил вызвать скорую помощь, но было уже поздно.

- 61-летний мужчина не пытался скрыться и сдался прибывшим полицейским, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Во время расследования он утверждал, что убийство было совершенно в состоянии аффекта, однако комплексная психолого-психиатрическая экспертиза это не подтвердила.

Изучив все обстоятельства, суд приговорил отчима к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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