2019-04-02T08:17:36+03:00
Общество

Профилактический пал сухой травы возобновили в Иркутской области

Отжиги приостанавливали из-за плохой погоды
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Профилактический пал сухой травы возобновили в Иркутской области.Профилактический пал сухой травы возобновили в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Приангарье продолжается подготовка к сезону лесных пожаров. До начала особого режима инспекторы МЧС проводят профилактические отжиги прошлогодней сухой травы.

- 2 апреля планируется пал на площади более 500 гектаров в Балаганском, Куйтунском, Слюдянском, Усольском районах, в Ангарском городском округе и в городах Усолье, Черемхова и Тулун, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Профилактические отжиги будут проводить, пока не наступит особый противопожарный режим.

Инспекторы МЧС напоминают, что проводить пал сухостоя могут делать только специалисты. Самовольные отжиги вне закона и наказываются административным штрафом.

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Палы сухой травы в Иркутской области пройдут под контролем пожарных. Из-за того, что каждой весной жители сами начинают отжиг, возникают сотни пожаров. Подробности.

Семь человек оштрафовали за пал сухой травы в Иркутской области. Шестерых поджигателей поймали в Слюдянском районе. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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