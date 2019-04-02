Владельца мебельной фирмы, который присвоил деньги своих клиентов, осудили в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-02T10:11:49+03:00

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Иркутский областной суд оставил в силе приговор, который пытался обжаловать местный предприниматель. 32-летний бизнесмен был вновь признан виновным в присвоении денег своих клиентов. Сыщики смогли доказать, что за несколько лет владелец фирмы по производству мебели получил 9 заказов на 250 тысяч рублей, но ни один из них он так и не выполнил.

- Ранее мужчина уже был судим за похожее преступление, но тогда отделался условным сроком, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Областной суд оставил в силе приговор, по которому его осудили на 4 года лишения свободы.

Во время судебного разбирательства стало известно и других жертвах. С заявлениями обратились еще 12 человек, которые потеряли около 250 тысяч рублей, 7 из которых так и не увидели своей мебели. Следователи уже собрали новые улики и передали дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU