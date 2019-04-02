Движение транспорта по улице Халтурина ограничат в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-02T11:37:22+03:00

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на месяц ограничат проезд по улице Халтурина на участке от улицы Франк-Каменецкого до Декабрьских Событий. С 09.00 18 апреля до 20.00 17 мая там будут идти строительные работы по прокладке теплосетей.

- С 09.00 18 апреля до 20.00 17 мая запретят проезд по улице 4-ая Советская от здания №57 до улицы Красноказачья, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – А с 09.00 18 мая до 20.00 16 июня движение будет запрещено на участке от здания №57«а» по улице 4-ая Советская до улицы Омулевского 52.

В мэрии уточнили, что такие изменения введут для строительства теплосетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU