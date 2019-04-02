2019-04-02T12:42:25+03:00
Общество

Дополнительные выплаты студентам медикам и педагогам могут быть увеличены до 3 тыс. рублей в Иркутской области

Законодательную инициативу внесла группа депутатов областного парламента под руководством Сергея Сокола
Яна ЛИСИНА
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Довести размер дополнительной ежемесячной выплаты студентам-целевикам, получающим высшее медицинское или педагогическое образование, до суммы 3 тысячи рублей. Такую законодательную инициативу внесла группа депутатов, возглавляемая председателем ЗакСобрания Иркутской области Сергеем Соколом. В рабочем совещании по этому вопросу приняли участие авторы инициативы председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова и председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Гаськов.

Сергей Сокол пояснил, дополнительная выплата начнет действовать с 1 сентября 2019 года. Она призвана бороться с дефицитом кадров. Однако из этих выплат будет удерживаться НДФЛ. Чтобы ребята получали на руки установленные суммы, необходимо предусмотреть дополнительные средства в бюджете области и довести сумму выплат на каждого с учетом НДФЛ. Спикер подчеркнул, что президент страны Владимир Путин в своем послании потребовал, чтобы выплаты выдавались на руки в том размере, в котором заявлены, и, если они облагаются налогом, необходимо предусмотреть этот нюанс.

Ирина Синцова отметила, что право на выплату имеют только студенты отличники и хорошисты, заключившие договор целевого обучения для дальнейшей работы на территории области. Александр Гаськов отметил, что по информации медуниверситета, на сегодняшний день дополнительные выплаты, установленные в 2018 году для студентов-медиков, получают 309 человек, обучающихся по целевым договорам и еще 22 человека - в рамках поддержки талантливой молодежи

ИСТОЧНИК KP.RU

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