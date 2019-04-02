СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-02T14:57:41+03:00

Директора турфирмы, обманувшую своих клиентов почти на два миллиона рублей, осудили в Ангарске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Ангарске суд огласил приговор директору турфирмы, которая похитила у своих клиентов около двух миллионов. Во время заседания 65-летняя женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб несостоявшимся туристам.

- Дело было рассмотрено в особом порядке. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условное, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Кроме того ей назначен испытательный срок 4 года.

Напомним, что турагентство под руководством 65-летней женщины работало в Ангарске больше 20 лет и за это время заработало себе солидную репутацию. Пока в 2017 году в сети не стали появляться жалобы обманутых клиентов. Сыщики смогли собрать достаточно улик, чтобы доказать вину ангарчанки.

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ИСТОЧНИК KP.RU