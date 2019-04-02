2019-04-02T16:08:24+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 3 апреля порывы ветра будут достигать 13-18 м/с

По области и вовсе до 23 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 3 апреля порывы ветра будут достигать 13-18 м/сПрогноз погоды в Иркутске: 3 апреля порывы ветра будут достигать 13-18 м/сФото: Влад КОМЯКОВ
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В Иркутске 3 апреля - переменная облачность, по прогнозам синоптиков ночью осадков не ожидается. Ветер дует юго-восточный 5-10 м/с, днем сменит направление, подует с северо-запада и принесет с собой мокрый снег и дождь, а порывы будут достигать 13-18 м/с. Температура ночью 0…-2, днём воздух прогреется до +7…+9 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, днём небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, по югу в виде мокрого снега и дождя, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы 15-20 м/с. В западных, северо-западных, центральных районах ветер подует 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с, метели. В южных и верхнеленских районах Приангарья ветер ожидается юго-восточный 5-10 м/с.

Температура в регионе ночью +2…-3, при прояснении -8…-13, в западных районах при облачной погоде до +5. Днем 3 апреля по прогнозам синоптиков +4…+9, местами -3…+2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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