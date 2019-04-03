2019-04-03T03:31:01+03:00
Общество

В Иркутском краеведческом музее откроется выставка комнатных растений

Экспозицию приготовят цветоводы
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутском краеведческом музее откроется выставка комнатных растений. Фото: Иркутский краеведческий музейВ Иркутском краеведческом музее откроется выставка комнатных растений. Фото: Иркутский краеведческий музей
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В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 9 апреля откроется выставка-ярмарка комнатных растений. Экспозицию подготовят опытные коллекционеры – цветоводы.

- На выставке можно будет увидеть пеларгонии, суккуленты, декоративно-лиственные бегонии, стрептокарпусы, фуксии, ароидные растения, орхидеи, хойи, бугенвиллеи, бальзамины, гибискусы, ахименесы, сенполии, эписции, кактусы и другие растения, - сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея.

Работать выставка будет несколько дней – до 13 апреля. Кстати, иркутяне могут не только полюбоваться богатым растительным миром, который отлично чувствует себя в условиях городских квартир, но и получить консультации по выращиванию и уходу за цветами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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