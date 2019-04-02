Чемпионат России по плаванию: иркутянка завоевала бронзу

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-02T16:43:39+03:00

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В Краснодаре накануне завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – ПОДА. Иркутская спортсменка Полина Антипина успешно выступила не всероссийском турнире. Она принесла в копилку Приангарья бронзовую медаль.

- Полина стала третьей на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 40,02 секунды, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Впереди у Антипиной тренировки по подготовке к летнему чемпионату России по плаванию среди лиц с ПОДА. Он пройдет 12-19 мая в Нижегородской области. Если спортсменка выступит там отлично, возможно, именно она поедет в Европу защищать честь нашей страны на международных соревнованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU