ДТП в Иркутске: Лексус протаранил ограждение на улице Байкальская

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-02T18:04:50+03:00

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Крупная авария произошла на улице Байкальская в Иркутске, вечером, 2 апреля. В районе автобусной остановки «Кукольный театр» водитель Лексуса протаранил ограждение на парковке отеля. От удара, от передней части элитного седана практически ничего не осталось.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, пострадавших в этом ДТП нет. Повреждена оказалась еще одна машина - Тойота Камри. Правда, по видео, предоставленным очевидцем, непонятно, была она в момент аварии припаркована на стоянке или нет.

Сейчас во всех причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/700815" frameborder="0"></iframe> Лексус протаранил ограждение в Иркутске.Видео: предоставлено "Комсомольской правде"

ИСТОЧНИК KP.RU