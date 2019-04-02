ДТП в Иркутске: Лексус протаранил ограждение на улице Байкальская
Крупная авария произошла на улице Байкальская в Иркутске, вечером, 2 апреля. В районе автобусной остановки «Кукольный театр» водитель Лексуса протаранил ограждение на парковке отеля. От удара, от передней части элитного седана практически ничего не осталось.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, пострадавших в этом ДТП нет. Повреждена оказалась еще одна машина - Тойота Камри. Правда, по видео, предоставленным очевидцем, непонятно, была она в момент аварии припаркована на стоянке или нет.
Сейчас во всех причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.
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Лексус протаранил ограждение в Иркутске.Видео: предоставлено "Комсомольской правде"
ИСТОЧНИК KP.RU