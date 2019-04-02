2019-04-02T18:04:50+03:00
Авто

ДТП в Иркутске: Лексус протаранил ограждение на улице Байкальская

По предварительной информации, никто не пострадал [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ДТП в Иркутске: Лексус протаранил ограждение на улице БайкальскаяДТП в Иркутске: Лексус протаранил ограждение на улице Байкальская
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла на улице Байкальская в Иркутске, вечером, 2 апреля. В районе автобусной остановки «Кукольный театр» водитель Лексуса протаранил ограждение на парковке отеля. От удара, от передней части элитного седана практически ничего не осталось.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, пострадавших в этом ДТП нет. Повреждена оказалась еще одна машина - Тойота Камри. Правда, по видео, предоставленным очевидцем, непонятно, была она в момент аварии припаркована на стоянке или нет.

Сейчас во всех причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение транспорта по улице Халтурина ограничат в Иркутске

Внимание, автомобилисты! В Иркутске на месяц ограничат проезд по улице Халтурина на участке от улицы Франк-Каменецкого до Декабрьских Событий. С 09.00 18 апреля до 20.00 17 мая там будут идти строительные работы по прокладке теплосетей. (Подробности)

Лексус протаранил ограждение в Иркутске.Видео: предоставлено "Комсомольской правде"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чемпионат России по плаванию: иркутянка завоевала бронзу
Прогноз погоды в Иркутске: 3 апреля порывы ветра будут достигать 13-18 м/с
Директора турфирмы, обманувшую своих клиентов почти на два миллиона рублей, осудили в Ангарске
Как получить торговое место на Центральном рынке Иркутска
Губернатор Иркутской области встретился с мэром Черемховского района
В Братске на фасадах зданий появятся портреты участников Великой Отечественной войны
Дополнительные выплаты студентам медикам и педагогам могут быть увеличены до 3 тыс. рублей в Иркутской области
Какие документы нужны для получения места на Центральном рынке Иркутска?
Движение транспорта по улице Халтурина ограничат в Иркутске
Места на Центральном рынке Иркутска предоставляют в соответствии с законом
"Комсомолка" объявляет специальные цены на подписку любимой газеты с 1 апреля
Сергей Сокол: Недопустимо, чтобы дети-сироты проживали в разваливающихся домах
Владельца мебельной фирмы, который присвоил деньги своих клиентов, осудили в Иркутской области
Профилактический пал сухой травы возобновили в Иркутской области
Жителя Бурятии, убившего пасынка из-за курения в доме, осудили на 9 лет лишения свободы
«Ангарскцемент» организовал спортивный праздник для работников предприятия и их детей
Еще две ледовые переправы закрыли в Иркутской области