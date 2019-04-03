2019-04-03T04:17:23+03:00
Общество

Курсы по профподготовке и повышению квалификации для декретниц открылись в Иркутской области

Пройти обучение смогут более 300 женщин
Мария КНЯЗЕВА
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Курсы по профподготовке и повышению квалификации для декретниц открылись в Иркутской областиКурсы по профподготовке и повышению квалификации для декретниц открылись в Иркутской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Иркутской области в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области на 2019-2024 годы» открылись курсы по профподготовке и переподготовке для женщин, находящихся в декретном отпуске. При условии, что ребенку не исполнилось еще трех лет, мамы могут ходить на занятия.

- Для этого нужно прийти в территориальный центр занятости населения по месту жительства, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – Там женщины получат направление на обучение.

Часто декретницы проходят курсы парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса, а также изучают программы повышения квалификации «1С». Длятся обучающие мероприятия от одного месяца до полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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