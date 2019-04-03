2019-04-03T04:32:44+03:00
Здоровье

Отделение гемодиализа откроется в Зиминской больнице в 2019 году

Установят 8 аппаратов «искусственной почки»
Мария КНЯЗЕВА
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Отделение гемодиализа откроется в Зиминской больнице в 2019 годуОтделение гемодиализа откроется в Зиминской больнице в 2019 годуФото: Архив "КП"
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В новом отделении гемодиализа в Зиминского городской больнице смогут проходит лечение пациенты из Саянска, Нукутского, Тулунского, Зиминского, Балаганского, Куйтунского, Аларского, Заларинского, Аларском районов.

- Отделение оборудуют 8 аппаратами «искусственной почки», которые будут работать в три смены, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – Данные с аппаратом в режиме онлайн будут передаваться в Иркутскую областную клиническую больницу.

Сейчас в здании делают ремонт, откроется медицинское учреждение в третьем квартале 2019-го года. Три врача Зиминской больницы прошли необходимое обучение в ИГМУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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