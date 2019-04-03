2019-04-03T05:00:36+03:00
Спорт

Первенство СФО по вольной борьбе: спортсменки Иркутской области завоевали 7 медалей

Соревнования проходили среди юниорок до 21 года
Мария КНЯЗЕВА
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Камиль Джиганчин с Натальей ВоробьевойКамиль Джиганчин с Натальей ВоробьевойФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Абакане накануне завершилось первенство СФО по вольной борьбе среди юниорок до 21 года. За победу боролись спортсменки из республик Хакасия и Тыва, Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей.

- Сборная Приангарья вернулась с соревнований с семью медалями, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Золото завоевали Елизавета Чеснокова и Марина Акуленок из Тулуна. Они выступали в весовых категориях до 55 и 57 кг соответственно. Также первые места у Кристины Тамразян из поселка Усть-Ордынский и Валентины Тохтоевой из поселка Еланцы.

Вторые места и серебряный медали - у Кристины Кондратьевой из Усть-Ордынского и Людмилы Дуденковой – уроженки поселка Новонукутский. Бронза - у Александры Анохиной.

Спортсменки получили путевки на первенство России. Все девушки тренируются у Камиля Джиганчина – первого наставника победительницы Олимпиады в Лондоне и серебряного призера Олимпиады в Рио Натальи Воробьевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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