ДТП в Иркутской области: 3 апреля под Ангарском столкнулось четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 05:31 2019-04-03T05:37:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 3 апреля, произошло ДТП под Ангарском, рядом с теплотрассой. В результате аварии повреждено 4 автомобиля, один из них перевернулся на крышу.

- ДТП произошло около 9 утра, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. – Медицинская помощь потребовалась водителям двух автомобилей.

Как сообщили в ведомстве, по предварительной версии, 37-летний водитель «Тойоты Платц» не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Нот». Хотя по правилам дорожного движения должен был. «Ниссан» отбросило на «Тойоту Белт», также в результате ДТП был поврежден внедорожник «Тойота Ленд Круизер».

- В настоящее время в отношении предполагаемого виновника аварии составляется административный материал за управление транспортом в нетрезвом виде, - говорят полицейские.

Сейчас на месте ДТП расчищают дорогу, устраняются последствия аварии.

Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области

Читайте также:

ДТП в Иркутске: Лексус протаранил ограждение на улице Байкальская

Движение транспорта по улице Халтурина ограничат в Иркутске. Также временный запрет введут на улице 4-ая Советская

ИСТОЧНИК KP.RU