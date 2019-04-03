2019-04-03T05:37:16+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутской области: 3 апреля под Ангарском столкнулось четыре автомобиля

Авария произошла около 9 утра
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской областиФото: ГУ МВД РФ по Иркутской области
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Сегодня утром, 3 апреля, произошло ДТП под Ангарском, рядом с теплотрассой. В результате аварии повреждено 4 автомобиля, один из них перевернулся на крышу.

- ДТП произошло около 9 утра, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. – Медицинская помощь потребовалась водителям двух автомобилей.

Как сообщили в ведомстве, по предварительной версии, 37-летний водитель «Тойоты Платц» не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Нот». Хотя по правилам дорожного движения должен был. «Ниссан» отбросило на «Тойоту Белт», также в результате ДТП был поврежден внедорожник «Тойота Ленд Круизер».

- В настоящее время в отношении предполагаемого виновника аварии составляется административный материал за управление транспортом в нетрезвом виде, - говорят полицейские.

Сейчас на месте ДТП расчищают дорогу, устраняются последствия аварии.

Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области

Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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