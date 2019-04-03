На пилораме в Нижнеудинске тушат крупный пожар
Местные жители начали звонить в службу спасения Нижнеудинска около 10 часов утра. Люди заметили языки пламени на частной пилораме в черте города. Когда пожарные приехали, огонь уже господствовал на площади свыше 200 квадратных метров. Сложности добавлял и сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду, который подгонял пламя. Из-за этого огонь добрался до горюче-смазочных материалов и распространился по всему складу.
На пилораме в Нижнеудинске тушат крупный пожар.ГУ МЧС по Иркутской области
- По предварительной информации погибших и пострадавших нет, последствия пожара устраняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В настоящее время есть угроза того, что огонь может распространиться на сушильные камеры для досок, которые находятся неподалеку. Тушение осложняется плотному застройками и сложностью строительных конструкций, обшитых металлопрофилем.
ИСТОЧНИК KP.RU