2019-04-03T06:43:24+03:00
Общество

Пропал без вести: в Иркутске ищут 62-летнего мужчину

Виктор Дубянский ушел из дома 31 марта и с тех пор о нем ничего неизвестно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пропал без вести: в Иркутске ищут 62-летнего мужчину. Фото: группа Инцидент Иркутск.Пропал без вести: в Иркутске ищут 62-летнего мужчину. Фото: группа Инцидент Иркутск.
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В Иркутске волонтеры и полицейские продолжают поиски без вести пропавшего местного жителя. 62-летний Виктор Дубянский ушел из дома по улице Лермонтова 31 марта и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Волонтеры «Лиза Алерт- Байкал» сообщают приметы иркутянина: рост 182 см, крепко сложен, серые глаза, седые короткие волосы с залысиной. Мужчина был одет в черную тканевую куртку, черные классические брюки, темно-синюю рубашку, черную кожаную кепку и черные ботинки.

Всех, кто видел Виктора Дубянского или знает о его местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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