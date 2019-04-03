2019-04-03T09:07:00+03:00
Происшествия

Погоня за пьяным водителем: в Ангарске поймали 20-летнего лихача

Ему грозит штраф в 30000 рублей и лишение прав от полутора до двух лет [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Погоня за пьяным водителем: в Ангарске поймали 20-летнего лихача.Погоня за пьяным водителем: в Ангарске поймали 20-летнего лихача.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Инспекторы ГИБДД дежурившие ночью 2 апреля на улице Горького в Ангарске, заметили подозрительный автомобиль «Хонда Цивик». Инормарка совершала странные маневры на высокой скорости. Полицейский подал сигнал об остановке, но в ответ, водитель лишь сильнее вдавил педаль газа в пол. Началась погоня.

Погоня за пьяным водителем: в Ангарске поймали 20-летнего лихача.ГУ МВД по Иркутской области

- После непродолжительного преследования инспекторы остановили лихача, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За рулем «Хонды» оказался 20-летний местный житель. Экспертиза показала, что он был пьян.

На ангарчанина составили несколько протоколов. За вождение в нетрезвом виде его ожидает штраф в 30 тысяч рублей. Кроме этого ему придется попращаться с водительскими правами на срок от полутора до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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