2019-04-03T09:56:31+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: «Ауди» врезалась в забор на улице Ширямова

Водитель «Ауди» на большой скорости врезался в «Субару» и вылетел в забор
Илья ШАСТИН
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ДТП в Иркутске: «Ауди» врезался в забор на улице Ширямова. Фото: Илья Шастин.ДТП в Иркутске: «Ауди» врезался в забор на улице Ширямова. Фото: Илья Шастин.
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В Иркутске инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, которая произошла на улице Ширямова. По словам очевидцев, мужчина, находившийся за рулем «Ауди» не справился с управлением и зацепив универсал «Субару» врезался в забор.

ДТП в Иркутске: «Ауди» врезался в забор на улице Ширямова.Видео: Илья Шастин.Предоставлено "КП"

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.

Напомним, что похожий случай произошел в Иркутске 2 апреля. В районе автобусной остановки «Кукольный театр» водитель «Лексуса» протаранил ограждение на парковке отеля. От удара, от передней части элитного седана практически ничего не осталось.

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Пойман водитель, устроивший ДТП, в котором пострадали двое детей в Ангарске. Мужчина, находившийся за рулем «Ауди А6», уехал с места аварии. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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