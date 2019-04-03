ДТП в Иркутске: «Ауди» врезалась в забор на улице Ширямова
В Иркутске инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, которая произошла на улице Ширямова. По словам очевидцев, мужчина, находившийся за рулем «Ауди» не справился с управлением и зацепив универсал «Субару» врезался в забор.
ДТП в Иркутске: «Ауди» врезался в забор на улице Ширямова.Видео: Илья Шастин.Предоставлено "КП"
На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.
Напомним, что похожий случай произошел в Иркутске 2 апреля. В районе автобусной остановки «Кукольный театр» водитель «Лексуса» протаранил ограждение на парковке отеля. От удара, от передней части элитного седана практически ничего не осталось.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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