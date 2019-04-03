В Братске истребитель МиГ-17 на постаменте Мемориала Славы мог упасть из-за ветра

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-03T11:43:48+03:00

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Самолет-истребитель МиГ-17 установили возле Мемориала Славы Братска в 1980 году в честь 35-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. И впервые за 39 лет воздушное судно пошатнулось. Всему виной - резкая смена погодных условий и ветер скоростью до 20 м/с. А вес судна, на минуточку, около 2,5 тонн, и это без двигателя. Поэтому истребитель могут демонтировать, однако окончательное решение на этот счет не принято. А пока установили специальное крепление, чтобы обеспечить безопасность для жителей Братска.

Двухтонный истребитель закрепили специальной стяжкой. Фото: пресс-служба администрации Братска.

- Мы выполнили стяжку самолета с постаментом, установили пост охраны, который будет дежурить круглосуточно, — комментирует замдиректора по капитальному строительству МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» Братска Инна Кармановская. - Сегодня в администрации города проведем совещание с проектировщиками и участием одного из авторов проекта, на котором примут решение о дальнейших действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU