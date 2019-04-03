СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-03T11:53:36+03:00

Нет – паводкам: В Иркутской области распиливают и чернят лед на реках, чтобы не допустить половодья. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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К таянию рек готовы! Сотрудники МЧС уже начали проводить профилактику. За прошедшие сутки распиловку провели на реках Зима в Зиминском районе и Бирюса в Тайшетском. Так же там провели чернение льда в районе населенных пунктов Мирный и Шелаево.

- Сегодня такие мероприятия запланированы на реке Чуне вблизи поселка Веселый Чунского района и на реке Киренге в Казачинско-Ленском районе у населенного пункта Кутима, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего запланировано распилить лед на реках протяженностью 13 058 км и чернение льда на площади 1,3712 кв. км. На сегодняшний день распилено 6 708 км льда, зачернено 0,209 кв. км.

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ИСТОЧНИК KP.RU