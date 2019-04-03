2019-04-03T14:06:50+03:00
Общество

C 5 апреля изменят схему движения по мосту через реку Китой в Ангарском районе

Первую половину проезжей части отремонтировали в прошлом году, на очереди вторая
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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C 5 апреля изменят схему движения по мосту через реку Китой в Ангарском районе. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».C 5 апреля изменят схему движения по мосту через реку Китой в Ангарском районе. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
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Внимание, автомобилисты! В Анагарском районе изменится схема движения по мосту через реку Китой. Первый этап работ был сделан еще в 2018 году. А с 5 апреля начнут ремонт второй половины моста. Сдать обновленную переправу планируют в октябре.

- Будет восстановлено мостовое полотно, укрепят опоры и балки пролетов, заменят освещение и дорожные знаки, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье». – На период ремонта будет введено реверсивное движение по одной половине моста. Скорость ограничат до 50 км/ч.

Временная схема движения на мосту через реку Китой. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Временная схема движения на мосту через реку Китой. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Водителей просят соблюдать скоростной режим и следовать дорожным знакам на месте работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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