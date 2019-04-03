Прогноз погоды в Иркутске: днем 4 апреля осадков не ожидается

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-03T15:49:08+03:00

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В Иркутске 4 апреля - переменная облачность, сегодня ночью будет идти дождь и мокрый снег. Днем осадков не ожидается. Ветер дует северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью -2…-4, днём воздух прогреется до +4…+6 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с, возможны порывы 13-18 м/с, позёмки.

Температура в регионе в ночь на 4 апреля -1…-6, при прояснении -11…-16, днем по прогнозам синоптиков в Приангарье +4…+9, местами 0…-5 градусов.

Синоптики обращают внимание автомобилистов: на дорогах Иркутска и области - гололедица и снежный накат. От походов в горы также лучше воздержаться – в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

ИСТОЧНИК KP.RU