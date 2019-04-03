2019-04-03T18:18:53+03:00
Общество

Движение транспорта временно запретят на двух улицах в Иркутске

С 13 мая на улицах Авиастроителей и Шпачека начнутся ремонтные работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта временно запретят на двух улицах в Иркутске.Движение транспорта временно запретят на двух улицах в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске временно запретят движение на двух улицах Ленинского округа областного центра.

- С 13 мая по 1 июля по улице Авиастроителей на участке от улицы Жукова до улицы Просвещения запретят движение транспорта для ремонта на теплосетях, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Аналогичный запрет будет действовать с 13 мая по 10 июня на участке от улицы Новаторов до улицы Шишкина и с 27 мая по 15 июля от улицы Макаренко до переулка Пулковский. Там будут восстанавливать водопроводные и канализационные сети.

В мэрии Иркутска уточнили, что с 30 мая до 4 июня на улице Шпачека запретят движение от улицы Сибирских Партизан до улицы Ползунова.

Внимание, автомобилисты, заранее составьте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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