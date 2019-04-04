Космонавт Олег Кононенко сфотографировал Иркутск и Ангарск ночью

СЕГОДНЯ 04:25 2019-04-04T04:34:52+03:00

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Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Кононенко сейчас находится в космическом полете и в свободное время не забывает пополнять свою орбитальную галерею на сайте Роскосмоса. В ней – коллеги, рабочие будни и виды Земли из космоса. Так, в объектив космонавта попал и наши города - Иркутск и Ангарск.

Всего в альбоме около 200 городов из США, Франции, Африки, Чехии, России и других стран. Кроме этих завораживающих видов можно увидеть, как проходят подготовки к выходу в открытый космос. Сам Кононенко выходил в открытый космос уже четыре раза. Все фотографии космонавта можно увидеть здесь.

Ангарск. Фото: Олег Кононенко, сайт Роскосмос

Напомним, виды нашего региона часто попадают в объективы космонавтов. Так ранее уже публиковали вид Иркутска днем и, конечно, Байкала.

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ИСТОЧНИК KP.RU