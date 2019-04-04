Жив! Пропавшего в Иркутске 62-летнего пенсионера нашли

СЕГОДНЯ 04:51 2019-04-04T04:53:09+03:00

Родственники и волонтеры искали его с 31 марта

Изменить размер текста: A A

Ушел из дома в Иркутске 31-го марта и не вернулся. Родственники искали мужчину сами, подключили волонтеров и обратились в полицию. Приметы 62-летнего пенсионера опубликовали все СМИ города, неравнодушные сделали сотни репостов на страницах своих соцсетей.

- Найден, жив! – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области 3 апреля. – Подробности произошедшего сейчас уточняются.

Читайте также:

Сибирячка спустя 28 лет нашла героя, отбившего ее от насильника, через «Жди меня».Офицер КГБ из Братска Александр Ильин догнал преступника и сдал его милиции [фото]

Договорился с рыбой, что она будет клевать: за 4 дня до смерти Алексей Булдаков побывал на «Байкальской рыбалке». В аэропорту Улан-Удэ Алексея Булдакова встречали криками: «Михалыч!» [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU