2019-04-04T04:53:09+03:00
Общество

Жив! Пропавшего в Иркутске 62-летнего пенсионера нашли

Родственники и волонтеры искали его с 31 марта
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: группа Инцидент Иркутск.Фото: группа Инцидент Иркутск.
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Ушел из дома в Иркутске 31-го марта и не вернулся. Родственники искали мужчину сами, подключили волонтеров и обратились в полицию. Приметы 62-летнего пенсионера опубликовали все СМИ города, неравнодушные сделали сотни репостов на страницах своих соцсетей.

- Найден, жив! – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области 3 апреля. – Подробности произошедшего сейчас уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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