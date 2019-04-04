2019-04-04T05:11:16+03:00
Общество

В музее на ледоколе «Ангара» в Иркутске появились новые световые машины

«Фантаст» пополнил свою экспозицию
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
В музее на ледоколе «Ангара» в Иркутске появились новые световые машины. Фото: предоставлено Иркутским краеведческим музеемВ музее на ледоколе «Ангара» в Иркутске появились новые световые машины. Фото: предоставлено Иркутским краеведческим музеем
Изменить размер текста:

На ледоколе «Ангара» в Иркутске скоро уже год как находится музей оптических иллюзий и оптики «Фантаст». Экспонаты музея демонстрируют гостям особенности человеческого восприятия, а также оптические явления, вызывающие удивление и желание разобраться в увиденном. Призмы, тренажеры виртуальной реальности… Накануне в музее появились новые экспонаты – световые машины в стиле «Стимпанк».

- Стимпанк – это направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновленное изобретением парового двигателя, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея. - Возникшее первоначально в 1980-х годах как литературное течение, оно постепенно выросло в стиль искусства, культурное движение и субкультуру. Позже отголоски появились и в сфере дизайна предметов.

В музее на ледоколе «Ангара» в Иркутске появились новые световые машины. Фото: предоставлено Иркутским краеведческим музеем

В музее на ледоколе «Ангара» в Иркутске появились новые световые машины. Фото: предоставлено Иркутским краеведческим музеем

Машины в этом стиле для музея на ледоколе выполнили наши местные мастера – Роман Днепровский, Алексей Перетолчин и художник Алексей Дятлов. В работе они использовали мясорубки, терки, бензонасосы и даже водопроводные трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жив! Пропавшего в Иркутске 62-летнего пенсионера нашли
Космонавт Олег Кононенко сфотографировал Иркутск и Ангарск ночью
День космонавтики 2019: фильм «Гагарин. Первый в космосе» покажут бесплатно в Иркутске
Движение транспорта временно запретят на двух улицах в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: днем 4 апреля осадков не ожидается
C 5 апреля изменят схему движения по мосту через реку Китой в Ангарском районе
Служба жилнадзора Иркутской области: за содержанием домов должны следить муниципалитеты
В Братске начнут строительство газозаправок
"Комсомолка" объявляет специальные цены на подписку любимой газеты с 1 апреля
«Клиника года»: выбираем медучреждения, которым доверяют пациенты
Нет – паводкам: в Иркутской области распиливают и чернят лед на реках, чтобы не допустить половодья
В Братске истребитель МиГ-17 на постаменте Мемориала Славы мог упасть из-за ветра
ДТП в Иркутске: «Ауди» врезалась в забор на улице Ширямова
ИГУ прошел отбор на реализацию президентской программы
Погоня за пьяным водителем: в Ангарске поймали 20-летнего лихача
Пропал без вести: в Иркутске ищут 62-летнего мужчину
На пилораме в Нижнеудинске тушат крупный пожар
ДТП в Иркутской области: 3 апреля под Ангарском столкнулось четыре автомобиля
Первенство СФО по вольной борьбе: спортсменки Иркутской области завоевали 7 медалей
Отделение гемодиализа откроется в Зиминской больнице в 2019 году