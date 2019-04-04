СЕГОДНЯ 05:11 2019-04-04T05:11:16+03:00

В музее на ледоколе «Ангара» в Иркутске появились новые световые машины. Фото: предоставлено Иркутским краеведческим музеем

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На ледоколе «Ангара» в Иркутске скоро уже год как находится музей оптических иллюзий и оптики «Фантаст». Экспонаты музея демонстрируют гостям особенности человеческого восприятия, а также оптические явления, вызывающие удивление и желание разобраться в увиденном. Призмы, тренажеры виртуальной реальности… Накануне в музее появились новые экспонаты – световые машины в стиле «Стимпанк».

- Стимпанк – это направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновленное изобретением парового двигателя, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея. - Возникшее первоначально в 1980-х годах как литературное течение, оно постепенно выросло в стиль искусства, культурное движение и субкультуру. Позже отголоски появились и в сфере дизайна предметов.

В музее на ледоколе «Ангара» в Иркутске появились новые световые машины. Фото: предоставлено Иркутским краеведческим музеем

Машины в этом стиле для музея на ледоколе выполнили наши местные мастера – Роман Днепровский, Алексей Перетолчин и художник Алексей Дятлов. В работе они использовали мясорубки, терки, бензонасосы и даже водопроводные трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU