2019-04-04T07:29:02+03:00
Общество

Артист иркутского музыкального театра станет солистом Немецкой оперы в Берлине

Тенор Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Андрей Данилов-младший дебютирует в Германии 13 октября
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Молодой иркутский тенор Андрей Данилов-младший вскоре покинет подмостки театра им. Н.М Загурского. Он заключил контракт с Немецкой оперой в Берлине на два года. Официально он перейдет туда уже с 15 августа. А дебютное выступление талантливого артиста назначено на 13 октября. Молодой тенор исполнит партию Тамино в опере Вольфгана Амадея Моцарта «Волшебная флейта».

- Очень сложно было решиться на перемены, я в нашем театре вырос, и вся моя жизнь связана с ним, - цитирует Андрея Данилова-младшего пресс-служба Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского. – Сначала тут работали мои родители, а потом я и сам пришел сюда. Надеюсь, у нас получится совместить графики, чтобы хотя бы раз в сезон я мог приехать в Иркутск и выйти в паре спектаклей.

Иркутским зрителям Андрей Данилов-младший известен с 2013 года. Он выступал на ведущих ролях в спектаклях «Иисус Христос – суперзвезда», «Алые паруса», «Юнона» и «Авось», «Барышня-крестьянка», «Сирано де Бержерак», «Принцесса на горошине» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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