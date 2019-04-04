2019-04-04T09:14:32+03:00
Происшествия

Три пилорамы потушили за сутки в Иркутской области

Погибших и пострадавших нет [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Три пилорамы потушили за сутки в Иркутской области.Три пилорамы потушили за сутки в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Сразу три пилорамы горели в Приангарье днем 3 апреля. Тушение пожара осложнял сильный порывистый ветер, который пришел в Иркутскую область вместе с циклоном. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

На пилораме в Нижнеудинске тушат крупный пожар.ГУ МЧС по Иркутской области

Первый случай произошел в Нижнеудинске, там с самого утра и до вечера спасатели тушили и устраняли последствия пожара на площади в 300 кв.м.

- В Куйтунском районе загорелся дощатый навес на частной пилораме, на тушение пожара потребовалось около 30 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – А в поселке Балаганск полыхал столярный цех фермерского хозяйства. Огонь повредил постройку на площади 216 кв.м. И уничтожил 5 деревообрабатывающих станков.

Инспекторы МЧС пришли к выводу, что причиной пожаров во всех трех случаях стала аварийная работа электросетей и приборов.

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На пилораме в Нижнеудинске тушат крупный пожар. Площадь пожара более 200 квадратных метров. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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