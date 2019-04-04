Три пилорамы потушили за сутки в Иркутской области
Сразу три пилорамы горели в Приангарье днем 3 апреля. Тушение пожара осложнял сильный порывистый ветер, который пришел в Иркутскую область вместе с циклоном. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
На пилораме в Нижнеудинске тушат крупный пожар.ГУ МЧС по Иркутской области
Первый случай произошел в Нижнеудинске, там с самого утра и до вечера спасатели тушили и устраняли последствия пожара на площади в 300 кв.м.
- В Куйтунском районе загорелся дощатый навес на частной пилораме, на тушение пожара потребовалось около 30 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – А в поселке Балаганск полыхал столярный цех фермерского хозяйства. Огонь повредил постройку на площади 216 кв.м. И уничтожил 5 деревообрабатывающих станков.
Инспекторы МЧС пришли к выводу, что причиной пожаров во всех трех случаях стала аварийная работа электросетей и приборов.
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ИСТОЧНИК KP.RU