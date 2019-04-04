Иркутяне смогут бесплатно пройти медобследование 5 апреля

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-04T12:01:02+03:00

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Пятого апреля в Иркутске состоится традиционный День здоровья для всех, кто желает узнать о состоянии своего организма. Акция бесплатная. С 12:00 до 16:00 в сквере имени Кирова будут работать передвижные медицинские комплексы.

Горожане также получат консультации эндокринолога, терапевта, психолога, педиатра. Смогут пройти исследования, например, флюорографию.

Главным организатором выступает администрация города Иркутска. В мероприятии примут участие государственные и частные медицинские учреждения.

Кроме того, в рамках Всемирного дня здоровья состоятся мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи и скандинавской ходьбе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU