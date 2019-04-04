Пропала без вести: в Братске ищут 34-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-04T12:12:17+03:00

Ольга Иванова ушла из дома 3 апреля и не вернулась

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Полицейские и волонтеры Братска продолжают поиски 34-летней Ольги Ивановой. Женщина ушла из дома в поселке Энергетик 3 апреля и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В пресс-службе межмуниципального управления МВД «Братское» подтвердили информацию об исчезновении Ольги.

Волонтеры «Лиза Алерт-Байкал» сообщают приметы пропавшей женщины: рост 165 см, плотного телосложения, темные волосы ниже плеч, голубые глаза. Она была одета в синий пуховик ниже колена, возможно темный спортивный костюм, темные кроссовки или черные ботинки.

Всех, кто знает о местонахождении Ольги Ивановой или видел ее, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU