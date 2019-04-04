Пропала без вести: в Братске ищут 34-летнюю женщину
Полицейские и волонтеры Братска продолжают поиски 34-летней Ольги Ивановой. Женщина ушла из дома в поселке Энергетик 3 апреля и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
В пресс-службе межмуниципального управления МВД «Братское» подтвердили информацию об исчезновении Ольги.
Волонтеры «Лиза Алерт-Байкал» сообщают приметы пропавшей женщины: рост 165 см, плотного телосложения, темные волосы ниже плеч, голубые глаза. Она была одета в синий пуховик ниже колена, возможно темный спортивный костюм, темные кроссовки или черные ботинки.
Всех, кто знает о местонахождении Ольги Ивановой или видел ее, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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