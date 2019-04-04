Житель Иркутской области поменял образ жизни, чтобы вернуться в семью

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-04T12:54:20+03:00

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Житель Казачинско-Ленского района пристрастился к спиртному. Как водится, из-за этого у него начались проблемы в семье. Со временем в доме уже почти ничего не осталось, все ушло на покупку спиртного. Супруга вечно пьяного главы семейства подала на развод. Она и их 10-летний сын стали жить отдельно. Мужчина не работал и не платил алименты, а меж тем его долг перевалил за 120 тысяч рублей.

За такую провинность мужчине назначили наказание в виде 100 часов обязательных общественных работ. Но это нисколько не охладило его желание продолжать прикладываться к бутылке. Тогда суд пошел на крайние меры и приговорил злостного неплательщика к 2 месяцам лишения свободы.

- Во время наказания с заключенным работал сотрудник управления службы судебных приставов, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Постоянные беседы о важности отцовской любви и заботы принесли положительные результаты.

Выйдя на свободу, мужчина, наконец, вспомнил, что у него есть сын и решил кардинально изменить свою жизнь. Он устроился на работу, и они с супругой и с сыном вновь сошлись.

ИСТОЧНИК KP.RU