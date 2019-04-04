Продал служебное авто: в Бурятии возбудили уголовное дело на главу села
Прокуратура Иволгинского района Бурятии проверила соблюдение законодательства при распоряжении муниципальным имуществом в деятельности администрации одного из сельских поселений района. Нарушения нашлись. Глава продал служебное авто, а деньги, по версии следствия, положил в свой карман.
- Установлено, что в мае 2014 года глава сельского поселения продал автомобиль, находящийся на балансе администрации поселения, причинив бюджету ущерб, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия. - Доход от продажи составил 50 тысяч рублей.
Прокуратура направила материалы в Следственный комитет России по Бурятии. В отношении главы поселения за растрату муниципального имущества возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жив! Пропавшего в Иркутске 62-летнего пенсионера нашли. Родственники и волонтеры искали его с 31 марта. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU