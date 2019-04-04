СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-04T13:04:04+03:00

Продал служебное авто: в Бурятии возбудили уголовное дело на главу села. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Прокуратура Иволгинского района Бурятии проверила соблюдение законодательства при распоряжении муниципальным имуществом в деятельности администрации одного из сельских поселений района. Нарушения нашлись. Глава продал служебное авто, а деньги, по версии следствия, положил в свой карман.

- Установлено, что в мае 2014 года глава сельского поселения продал автомобиль, находящийся на балансе администрации поселения, причинив бюджету ущерб, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия. - Доход от продажи составил 50 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы в Следственный комитет России по Бурятии. В отношении главы поселения за растрату муниципального имущества возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU