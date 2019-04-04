Часть Сарайского пляжа на Байкале вернули государству

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-04T14:02:44+03:00

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230 соток Сарайского пляжа на острове Ольхон вернули в собственность государства. На этом настоял байкальский межрайонный природоохранный прокурор. Участок земли был незаконно оформлен в собственность Хужирского муниципального образования.

Это местность рядом со скалой Шаманка на острове Ольхон является визитной карточкой озера Байкал. Для местных жителей это место издревле считалось сакральным. И тут, совершенно неожиданно для них выяснилось, что территория и леса Прибайкальского национального парка теперь стали входить в нелегальный участок.

- Чтобы земли в природоохранной зоне не стали собственностью предпринимателя, - сообщили в пресс-службе байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, - прокурор обратился с иском в суд о признании земли за государством.

Ольхонский районный суд требования прокурора удовлетворил. Судебный акт вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU