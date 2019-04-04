2019-04-04T16:00:17+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 5 апреля ночью и утром мокрый снег

По области – порывы ветра до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 5 апреля ночью и утром мокрый снегПрогноз погоды в Иркутске: 5 апреля ночью и утром мокрый снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 5 апреля - переменная облачность. По прогнозам синоптиков сегодня ночью и утром будут небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер дует северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью около -3 градусов, днём воздух прогреется до +4…+6.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег и мокрый снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -3…-8, при прояснении -11…-16. Днем в регионе +3…+8, местами ожидается 0…-5 градусов.

Осторожней за рулем! На дорогах – гололедица и снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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