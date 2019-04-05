Акция «Сдай пакет» пройдет в Иркутске в 4 раз
Пришло время расстаться со своим «пакетом с пакетами». В Иркутске 6 апреля во дворце спорта «Труд» в четвертый раз пройдет акция «Сдай пакет». Принимать использованный целлофан будут с 11.00 до 18.00.
- Цель акции - снижение потребления пластиковых пакетов и популяризация экологичного образа жизни: раздельного сбора отходов, осознанного потребления и бережного отношения к природе, - говорят организаторы события.
Принести можно будет чистые, сухие пакеты. И большая просьба, отсортируйте их по следующим видам: фасовочные, молочные, цветные пакеты, упаковочная отдельно, пищевая пленка отдельно.
Читайте также:
Афиша на выходные 6-7 апреля в Иркутске: Джаз на Байкале, Мажанна в «Тальцах», юбилей оркестра, мастер-классы
ИСТОЧНИК KP.RU