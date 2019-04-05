2019-04-05T03:30:51+03:00
Общество

Акция «Сдай пакет» пройдет в Иркутске в 4 раз

Принимать их на переработку будут во ДС «Труд»
Мария КНЯЗЕВА
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Акция «Сдай пакет» пройдет в Иркутске в 4 раз. Фото: предоставлено организаторамиАкция «Сдай пакет» пройдет в Иркутске в 4 раз. Фото: предоставлено организаторами
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Пришло время расстаться со своим «пакетом с пакетами». В Иркутске 6 апреля во дворце спорта «Труд» в четвертый раз пройдет акция «Сдай пакет». Принимать использованный целлофан будут с 11.00 до 18.00.

- Цель акции - снижение потребления пластиковых пакетов и популяризация экологичного образа жизни: раздельного сбора отходов, осознанного потребления и бережного отношения к природе, - говорят организаторы события.

Принести можно будет чистые, сухие пакеты. И большая просьба, отсортируйте их по следующим видам: фасовочные, молочные, цветные пакеты, упаковочная отдельно, пищевая пленка отдельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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