2019-04-05T04:04:12+03:00
Общество

Инаугурация нового мэра Усть-Илимска Анны Щекиной намечена на 11 апреля

Событие пройдет в ГДК «Дружба»
Мария КНЯЗЕВА
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Анна Щекина. Фото: соцсетиАнна Щекина. Фото: соцсети
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Администрация Усть-Илимска в Иркутской области уточнила дату инаугурации нового мэра Анны Игоревны Щекиной. Она состоится 11 апреля в ГДК «Дружба» в 15.00.

- В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования город Усть-Илимск полномочия мэра города начинаются со дня его официального вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного мэра города, - сообщается на сайте администрации города. - Мэр города вступает в должность с момента принесения торжественной присяги.

Напомним, Анна Щекина проснулась знаменитой 25 марта, когда стали известны итоги выборов мэра города. Будучи кандидатом от ЛДПР, она набрала 44, 04% голосов избирателей, обогнав всех своих оппонентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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