2019-04-05T04:37:36+03:00
Спорт

Иркутские каратисты поедут на первенство мира

Путевку на престижный турнир они получили на первенстве России
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутские каратисты едут на первенство мира. Фото: Министерство спорта Иркутской областиИркутские каратисты едут на первенство мира. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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11 медалей и путевки на Первенство мира по всестилевому карате. Такой итог у выступлений иркутских спортсменов на первенстве России. Оно проходило в Орле. За победу боролись около 1000 сильнейших каратистов.

- В дисциплине «Средства защиты» иркутяне под руководством тренера Виктора Вахновича завоевали золотую и бронзовую медали, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В дисциплине «Ограниченный контакт» наши спортсмены под руководством тренера Артема Петрова принесли в копилку сборной Приангарья четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Также золотая медаль у Ивана Дементьева, Дарьи Пирва, Ксении Рожковой, Полины Гусевой. Серебро в руках у Ксении Рожковой. Бронзовые награды судьи присудили Дарьи Пирва в ката-ренгокай, Полине Гусевой в дзю-кумитэ, а также Даниилу Уваровскому и Игорю Зарицкому.

Все эти ребята поедут на первенство мира. Турнир пройдет в ноябре в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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