2019-04-05T05:05:41+03:00
Происшествия

Фитнес-тренер в Иркутске обвиняется в торговле наркотиками

Подозреваемую задержали вместе с супругом и их «поставщиком»
Мария КНЯЗЕВА
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Фитнес-тренер в Иркутске обвиняется в торговле наркотикамиФитнес-тренер в Иркутске обвиняется в торговле наркотикамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали троих иркутян. Их подозревают в торговле наркотиками.

- Установлено, что 62-летний ранее неоднократно судимый мужчина, создавший фонд помощи освободившимся из мест лишения свободы, приобретал у своего знакомого наркотики, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Затем злоумышленник находил потенциальных покупателей через Интернет и, договорившись о сделке, передавал запрещенные вещества.

Также у следователей есть подозрения, что 49-летняя женщина – фитнес-инструктор в одном из клубов - помогала мужу в их «семейном бизнесе». Сейчас установлено три факта продажи наркотиков. Все трое подозреваемых задержаны. При обыске их квартиры обнаружены упаковочный материал и электронные весы. Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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