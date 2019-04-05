После вмешательства прокурора 85 пенсионеров Иркутской области получили компенсацию за проезд

СЕГОДНЯ 07:11 2019-04-05T07:11:04+03:00

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Управление пенсионного фонда России в городе Бодайбо Иркутской области отказалось компенсировать расходы на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 85-ти пенсионерам. Сумма выплат превысила 1,5 миллиона рублей. Престарелые жители Бодайбо решили все разом обратиться в прокуратуру.

Выяснилось, что такое решение местное управление пенсионного фонда России приняла такое решение из-за того, что в проездных документах пенсионеров не были указаны форма оплаты, дата и время отправления рейса, а также номера рейса.

- Такие нарушения оформления проездных документов не подтверждают вину жителей, которые обратились за компенсацией, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Это не может быть основанием для ограничения их прав на получение выплат.

Прокурор Бодайбо обратился в суд с заявлением, о признании отказа в выплате денег за проезд пенсионеров незаконным. Суд требование прокурора удовлетворил. Более 1,5 миллионов рублей компенсаций за проезд к местам отдыха вернули 85-ти жителям Бодайбо.

ИСТОЧНИК KP.RU