2019-04-05T07:29:10+03:00
Происшествия

Пожар в школе в селе Казачинское ликвидирован

В результате пожара никто не пострадал
Олег ФЕДОРОВ
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Пожар в школе в селе Казачинское ликвидирован.Пожар в школе в селе Казачинское ликвидирован.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В 11 часов вечера пожар в средней школе в селе Казачинское Казачинско-Ленского района удалось полностью ликвидировать. На пульт дежурного службы МЧС сигнал о возгорании в здании спортзала школы поступило в половине девятого утра. Когда пожарные приехали на место, горела кровля крыши. К этому времени всех учеников школы вывели из здания. С очагом возгорания боролись три пожарно-спасательных расчета и вспомогательная техника.

Всего огонь повредил спортзал, пищеблок и три учебных класса. От пожара пострадало около 700 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.

- Основная версия пожара это аварийный режим работы электрооборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас на месте работают дознаватели.

Также в село Казачинское выехала оперативная группа главного управления областного МЧС. Государственные пожарные инспекторы и эксперты Испытательной пожарной лаборатории будут устанавливать точную причину и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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