МЧС: туристический маршрут «Ангасолка -Слюдянка» по льду Байкала небезопасен

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-05T10:09:13+03:00

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На водоемах Приангарья продолжает таять лед. Из-за наступления ранней весны, в Иркутской области уже вовсю закрывают зимние переправы. Спасатели обследовав популярный маршрут выходного дня «Старая Ангасолка - Слюдянка» пришли к выводу, что он опасен для жизни.

По словам инспекторов МЧС, толщина байкальского льда составляет 50-60 сантиметров. Несмотря на это, он уже пропитан талой водой, поэтому может внезапно разрушиться под весом человека без треска.

- За прошлые выходные по этому маршруту прошло более 400 туристов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - За неделю обстановка осложнилась до критической.

Спасатели советуют не рисковать жизнью и не выходить на поверхность водоемов. А также отказаться от проведения массовых мероприятий и пеших переходов на льду.

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Еще две ледовые переправы закрыли в Иркутской области. Всего в Приангарье осталось 23 зимних дороги. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU