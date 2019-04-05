Аэропорт Иркутска перешел на летнее расписание
Приближается пора отпусков и тысячи иркутян полетят на отдых. Вот и иркутский аэропорт объявил о переходе на летнее расписание.
- С апреля по октябрь рейсы будут осуществлять 24 авиакомпании по 63 маршрутам, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта. – Так, сразу три перевозчика открывают на летний период рейсы в Санкт-Петербург.
По словам представителей аэровокзала, большая часть международных перевозок – это рейсы в Китай. Среди них рейсы в Пекин, Шеньян, Донгшенг, Гуанчжоу, Харбин и Гонконг. Кроме того возобновятся полеты в Токио. Точное расписание всех маршрутов можно уточнить на сайте иркутского аэропорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU