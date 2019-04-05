Аэропорт Иркутска перешел на летнее расписание

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-05T10:24:02+03:00

С апреля по октябрь в главной воздушной гавани Приангарья будут работать 63 маршрута

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Приближается пора отпусков и тысячи иркутян полетят на отдых. Вот и иркутский аэропорт объявил о переходе на летнее расписание.

- С апреля по октябрь рейсы будут осуществлять 24 авиакомпании по 63 маршрутам, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта. – Так, сразу три перевозчика открывают на летний период рейсы в Санкт-Петербург.

По словам представителей аэровокзала, большая часть международных перевозок – это рейсы в Китай. Среди них рейсы в Пекин, Шеньян, Донгшенг, Гуанчжоу, Харбин и Гонконг. Кроме того возобновятся полеты в Токио. Точное расписание всех маршрутов можно уточнить на сайте иркутского аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU