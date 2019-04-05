2019-04-05T10:53:56+03:00
Общество

Учебный процесс в сгоревшей школе села Казачинское прерываться не будет

А с питанием поможет интернат по соседству
Олег ФЕДОРОВ
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Учебный процесс в сгоревшей школе села Казачинское прерываться не будет.Учебный процесс в сгоревшей школе села Казачинское прерываться не будет.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Сегодня утром загорелось здание школы в селе Казачинское в Казачинско-Ленском районе. Огнем уничтожена площадь свыше 500 квадратных метров. Серьезно пострадали спортивный зал, столовая и несколько учебных кабинетов. Все 68 учеников были эвакуированы до приезда пожарных, никто не пострадал.

Тем не менее, в правительстве Иркутской области заявили, что учебный процесс прерываться не будет. Всего в школе обучается 441 ученик с 1 по 11 класс.

- В школу ребята пойдут уже в понедельник, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Питание учеников будет организовано на базе интерната, который находится поблизости.

Сейчас на месте пожара работают эксперты, предварительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования. Восстанавливать старое здание школы не будут. В ближайшее время будет решаться вопрос о строительстве нового здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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