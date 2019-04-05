2019-04-05T10:54:53+03:00
Происшествия

Пенсионерку, ударившую ножом свою дочь, осудили в Ангарске

Женщины поругались во время посиделок с алкоголем
Надежда ЖУПИКОВА
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Пенсионерку, ударившую ножом свою дочь, осудили в АнгарскеПенсионерку, ударившую ножом свою дочь, осудили в АнгарскеФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Ангарске семейная ссора едва не закончилась трагедией. 63-летняя местная жительница выпивала со своей дочерью, когда между ними случился конфликт. Мать попросила дочь отойти в сторону, чтобы достать лук, но она не отреагировала.

Разозлившись, пенсионерка схватила кухонный нож и ударила им свою дочь в живот. После чего...женщины обработали рану и легли спать. Но наутро раненной ангарчанке стало хуже и ей вызвали скорую. Медики рассказали о случившемся полицейским, которые возбудили уголовное дело.

-Пенсионерку признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

На суде 31-летняя женщина рассказала, что не держит обиды на мать и просила ее не наказывать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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