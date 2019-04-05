2019-04-05T13:30:57+03:00
Происшествия

Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации в Бурятии

Происшествие произошло в Заиграевском районе
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации в Бурятии.Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации в Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Около семи часов утра на пульт дежурного полиции Заиграевского района республики Бурятия позвонили и сообщили, что неизвестный пытался поджечь здание администрации населенного пункта. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в окно. На место не медленно прибыла оперативная группа и пожарные. Злоумышленники кинули коктейль Молотова в окно здания. Из-за этого внутри начался пожар.

- Огонь повредил часть здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Эвакуация людей не проводилась. Пострадавших нет.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас сыщики устанавливают личность поджигателя и разбираются в обстоятельствах инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в школе села Казачинское в Иркутской области: спасли 68 детей.

https://www.irk.kp.ru/daily/26962/4017083/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчину, до смерти избившего свою жену, осудили в Аларском районе
Сирены экстренного оповещения проверят 9 апреля марта в Иркутске
Алексей Соболь избран председателем Общественного Совета при Законодательном Собрании региона
Акция "Комсомольской правды": оформи подписку и выиграй подарок
Пенсионерку, ударившую ножом свою дочь, осудили в Ангарске
Учебный процесс в сгоревшей школе села Казачинское прерываться не будет
Аэропорт Иркутска перешел на летнее расписание
Строительство школы в Мамакане идет по графику
МЧС: туристический маршрут «Ангасолка -Слюдянка» по льду Байкала небезопасен
Бдительный житель Чунского района помог полиции задержать угонщиков
Пожар в школе в селе Казачинское ликвидирован
Почта России и «Ростелеком» запустили проект трансляции видеорекламы для распределенной сети в почтовых отделениях
После вмешательства прокурора 85 пенсионеров Иркутской области получили компенсацию за проезд