Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации в Бурятии

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-05T13:30:57+03:00

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Около семи часов утра на пульт дежурного полиции Заиграевского района республики Бурятия позвонили и сообщили, что неизвестный пытался поджечь здание администрации населенного пункта. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в окно. На место не медленно прибыла оперативная группа и пожарные. Злоумышленники кинули коктейль Молотова в окно здания. Из-за этого внутри начался пожар.

- Огонь повредил часть здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия. – Эвакуация людей не проводилась. Пострадавших нет.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас сыщики устанавливают личность поджигателя и разбираются в обстоятельствах инцидента.

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https://www.irk.kp.ru/daily/26962/4017083/

ИСТОЧНИК KP.RU